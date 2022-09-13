Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Hükümetin Aldığı Önlemlerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Hükümetin Aldığı Önlemlerin Önemini Vurguladı

13.09.2022 13:29
Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Hükümetin Aldığı Önlemlerin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonomik büyümeyi, istihdamı ve fiyatları istikrara kavuşturmak için hükümetin aldığı önlemleri uygulama çabalarının önemini vurguladı.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonomik büyümeyi, istihdamı ve fiyatları istikrara kavuşturmak için hükümetin aldığı önlemleri uygulama çabalarının önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Li, ekonomiyi istikrara kavuşturma çalışmaları üzerine iki çalışma grubunun raporlarını dinledikten sonra özel bir toplantıda açıklamalarda bulundu. Çalışma grupları, alınan önlemlerin uygulanmasındaki güçlüklerin çözümünde yerel odaklara hizmet vermek ve denetlemek üzere Devlet Konseyi tarafından eyalet düzeyindeki 16 bölgeye gönderildi.

Toplantıya, aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Başbakan Yardımcısı Han Zheng de katıldı. Ülkenin ekonomiyi zamanında istikrara kavuşturmak için güçlü ve etkili bir önlem paketi benimsediğini söyleyen Li, bu önlemlerin sağlam bir şekilde uygulanmasını sağlamak gerektiğini vurguladı. Ekonomiyi istikrara kavuşturmanın piyasa kuruluşlarına bağlı olduğuna dikkat çeken Li, piyasa kuruluşlarına talep yaratmak ve güvenlerini artırmak için etkin yatırımları genişletirken bu kuruluşlara güçlüklerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Li, kilit projelerin yapımını hızlandırmak ve yerel ihtiyaçlara dayalı politika destekli ve kalkınma odaklı finansal araçların kotasını artırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Li, hükümetin insanların temel barınma ve daha iyi barınma ihtiyaçlarını destekleyeceğini ve şehre özgü önlemler alarak politika araç setinden iyi bir şekilde yararlanacağını söyledi. Li, platform ekonomisinin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini teşvik etmenin de altını çizerek, platform işletmelerini desteklemek için özel kredilerin kullanılacağını da sözlerine ekledi. Ülkenin tüketim ve yatırımı genişletmek için daha aşamalı politikalar uygulamaya devam edeceğini söyleyen Li, yerel yönetimleri ve ilgili departmanları somut önlemler almaya çağırdı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Hükümetin Aldığı Önlemlerin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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