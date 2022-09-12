Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Üzerine İngiltere Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının yasını tutmak için Pazartesi günü Beijing'deki İngiliz Büyükelçiliğini ziyaret etti. Wang, Kraliçe II. Elizabeth'in bir portresinin önünde saygı duruşunda bulundu ve taziye defterini imzaladı. Wang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin hükümeti ve halkı adına Kraliçe'nin vefatı nedeniyle derin taziyelerini dile getirdi ve İngiliz kraliyet ailesine, hükümetine ve halkına içten başsağlığı diledi. Wang, Kraliçe II. Elizabeth'in Çin-İngiltere ilişkilerinin gelişimini desteklediğini ve katkı sağladığını söyledi. Kraliçe, Çin'i ziyaret eden ilk İngiliz hükümdarıydı ve İngiltere'ye yaptıkları ziyaretler sırasında çok sayıda Çinli lideri kabul etmişti. Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kraliçe'nin Çin-İngiltere ilişkilerinin gelişimine olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi. Bu yılın Çin ve İngiltere arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğunu kaydeden Wang, bağların gelişmesinin, iki ülke karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar ilkelerine bağlı kaldığı sürece ilişkilerin istikrarlı ve sorunsuz kalabileceğini tümüyle gösterdiğini söyledi. Wang, İngiliz tarafının stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısı benimsemesini, diyalog ve alışverişleri güçlendirmek için Çin ile beraber çalışmasını, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmesini ve zorlukların üstesinden gelinmesi için birlikte çalışmasını, böylece ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir zeminde ilerlemesini umduklarını söyledi.