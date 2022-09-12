Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetleri, Ağustos Ayında Sağlam Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin-Avrupa yük treni hizmetleri sayısı geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış göstererek, 1.585 sefer ile rekor bir seviyeye ulaştı. Şirkete göre, yük trenleri Ağustos ayında bir yıl öncesine göre yüzde 19 artışla 154.000 TEU (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıdı. Çin-Avrupa yük trenlerinin sefer sayısı yılın ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 10.575'e yükseldi. Trenler, bir yıl öncesine göre yüzde 6 artışla toplam 1,02 milyon TEU yük taşıdı.