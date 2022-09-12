BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 14-16 Eylül tarihleri arasında Kazakistan ile Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacağını ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek 22. toplantısına katılacağını bildirdi. Sözcü Hua Chunying, Xi'nin bu ziyaretleri Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine yapacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kazakistan ile Özbekistan'ı Ziyaret Edecek Olan Çin Cumhurbaşkanı Sco Zirvesine Katılacak - Son Dakika