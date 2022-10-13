Çin, ABD'den İlişkileri Sağlam ve İstikrarlı Kalkınma Yoluna Yeniden Sokmasını İstedi - Son Dakika
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Çin, ABD'den İlişkileri Sağlam ve İstikrarlı Kalkınma Yoluna Yeniden Sokmasını İstedi

13.10.2022 23:34
Çin, ABD'den İlişkileri Sağlam ve İstikrarlı Kalkınma Yoluna Yeniden Sokmasını İstedi

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine uyması ve Çin-ABD ilişkilerini sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna sokmak için...

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine uyması ve Çin-ABD ilişkilerini sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna sokmak için Çin ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

ABD hükümeti tarafından yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, Çin'in küresel düzene karşı en önemli meydan okumayı temsil ettiği ve ABD'nin Çin'e karşı bu yarışı kazanması gerektiği belirtildi.

Mao günlük basın toplantısında, stratejiye cevaben yaptığı açıklamada, dünyanın yüzyılda görülmemiş değişimlerden geçtiğini söyledi. Sözcü, yine de barış ve kalkınmanın, zamanın ve insanlığın ortak arzusunun değişmez teması olmaya devam ettiğini belirtti.

Sözcü, "Biz modası geçmiş Soğuk Savaş ve bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği zihniyete karşıyız. Zamanın trendi ve uluslararası toplumun arzularına karşı oldukları için, coğrafi çatışma ya da büyük güç rekabeti yaratacak hiçbir söylem veya eylemde fayda görmüyoruz. Bunları yapanlar hoş karşılanmayacak ve başarılı olamayacak" dedi.

Mao, Çin'in gelişiminin temelde insanların mutluluğu ve ulusun modernleşmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Çin'in her zaman dünya barışı için bir güç, küresel kalkınmaya katkı sağlayıcı, uluslararası düzenin savunucusu, kamu malları sağlayıcısı ve sıcak gelişmelerin yaşandığı konularda arabuluculuk çabalarının bir parçası olduğunu vurgulayan Sözcü Mao, bunun uluslararası toplum tarafından bilinen bir gerçek olduğunu kaydetti.

Çin ve ABD'nin dünya barışını ve istikrarını koruma ve ekonomik refah ve kalkınmayı teşvik etme sorumluluğuna sahip sırasıyla en büyük gelişmekte olan ve en büyük gelişmiş ülke olduğunun altını çizen Mao, Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazançlı çıkacağını ancak çatışmadan kaybedeceğini söyledi.

Sözcü, "ABD tarafının karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkesine uyması, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'beş hayır' taahhüdünü yerine getirmesi ve Çin-ABD ilişkilerini sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna sokmak için Çin ile birlikte çalışması gerekiyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'den İlişkileri Sağlam ve İstikrarlı Kalkınma Yoluna Yeniden Sokmasını İstedi - Son Dakika

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