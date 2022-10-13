Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Altyapı Projelerine Desteğini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Altyapı Projelerine Desteğini Artırdı

13.10.2022 17:04
Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Altyapı Projelerine Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, altyapı projelerini desteklemek için 245,9 milyar yuan (yaklaşık 34,58 milyar ABD doları) fon sağladı.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, altyapı projelerini desteklemek için 245,9 milyar yuan (yaklaşık 34,58 milyar ABD doları) fon sağladı.

Banka, 20 Temmuz'da belirlenen fon aracılığıyla şu ana kadar 1.677 projeye toplam 3 trilyon yuanlık yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Banka, fon ile belediye altyapısı, endüstri parkları, ulaşım, kırsal altyapı, enerji ve soğuk zincir lojistiği gibi sektörlerin desteklenmesini amaçladığını bildirdi.

Banka, finanse edilen projelerin inşaasının bir an önce yapılmasını sağlamak için yatırım sonrası yönetimi güçlendirmeye devam edeceğini de belirtti.

YORUMLAR
500
Çin, ABD'den İlişkileri Sağlam ve İstikrarlı Kalkınma Yoluna Yeniden Sokmasını İstedi Çin, ABD'den İlişkileri Sağlam ve İstikrarlı Kalkınma Yoluna Yeniden Sokmasını İstedi Biden yönetiminin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, 'Çin ile rekabet' vurgusu öne çıktı Biden yönetiminin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, 'Çin ile rekabet' vurgusu öne çıktı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Altyapı Projelerine Desteğini Artırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 00:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Altyapı Projelerine Desteğini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement