Çkp Merkez Komitesi, Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Sunulacak Rapor Hakkında Parti Dışındaki Kişilerden Görüş Almak İçin Toplantı Düzenledi

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, parti dışındaki kişilerden ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulacak rapor taslağı hakkında görüş ve öneriler aramak için 31 Ağustos'ta toplantı düzenledi.

Toplantıya başkanlık eden ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, önemli bir konuşma yaptı.

Xi, yeni çağın ve yolculuğun yeni görev ve gereksinimleriyle karşı karşıya kalan ÇKP ve Çin'deki diğer siyasi partilerin, işbirliğini geliştireceğini, mümkün olan en geniş birleşik yurtsever cepheyi güçlendirip genişleteceğini, çeşitli sosyal tabaka ve bakış açısının bilgeliği ve gücünü mümkün olan en büyük ölçüde bir araya getireceğini, ayrıca her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek ve her alanda ulusal modernleşmeyi ilerletmek için tüm toplum ve ulusun coşkusu, inisiyatifi ve yaratıcılığına tam anlamıyla olanak sağlayacağını belirtti.

Toplantıya, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesinin tüm üyeleri Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji ve Han Zheng katıldı.

Toplantıda konuşan Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulacak taslak raporun hazırlanma sürecini anlattı ve parti dışındaki kişilerin taslak rapora ilişkin görüş sunmasını umduğunu söyledi.

Çin'deki ÇKP dışındaki siyasi partilerin merkez komitelerinin katılımcıları, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu (ACFIC) ve partiyle ilişkisi olmayan kişilere göre, ÇKP'nin 19. Ulusal Kongresi'nden bu yana geçen beş yıl ve yeni dönemin son on yılı olağandışı ve olağanüstüydü.

ÇKP üyesi olmayan katılımcılara göre, bu yüzyılda görülmemiş küresel değişimler bağlamında ulusal modernleşme stratejisini uygulayan merkezinde yoldaş Xi Jinping'in olduğu ÇKP Merkez Komitesi, ciddi ve karmaşık uluslararası ve yerel durumla ve bir dizi büyük risk ve zorlukla etkili şekilde başa çıkarak, Çin özelliklerini taşıyan sosyalizmi yeni bir çağa enerjik şekilde ilerleterek ve her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplumun inşasını zamanında tamamlayıp ilk yüzüncü yıl hedefini gerçekleştirerek, tüm partiyi, silahlı kuvvetleri ve tüm etnik gruplardan insanları birleştirdi ve onlara liderlik etti. Ayrıca partili olmayan katılımcılara göre, parti ve ülke davasında tarihi başarılar ve değişimler kaydedildi ve şanlı bir tarih yazıldı.

Katılımcılar, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulacak rapor taslağının her açıdan çağdaş bir sosyalist ülke inşa edilmesi ve ikinci yüzüncü yıl hedefine giden yol açısından yol gösterici önem taşıdığını belirtti.

Xi, katılımcıların görüşlerini dinledikten sonra, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulacak raporda partiden olmayan kişilerden görüş almanın, Çin'in siyasi istişare geleneğinin önemli bir parçası olduğunu ve parti üyesi olmayan kişilerin ülkenin gelişimine ve ulusal modernleşmeye katkıda bulunmasının etkili bir yolu olduğunu kaydetti.

ÇKP Merkez Komitesi adına yaptığı açıklamada Xi, şükran duygularını dile getirerek, parti dışından olanların görüşlerinin titizlikle analiz edilip dikkate alınacağını söyledi.

Xi, birleşik cepheyi desteklemenin, ÇKP'nin son yüzyıldaki çabalarının önemli tarihsel deneyimleri arasında yer aldığını belirtti. Xi, komünist olmayan partilerin merkez komiteleri, ACFIC ve partiyle bağlantısı olmayan kişilerin, düşünce ve eylemlerini ÇKP Merkez Komitesi'nin karar ve planlarıyla uyumlu hale getirmeleri, doğru siyasi yönelimi korumaları, ayrıca düşünce, tutum ve eylemlerinde ÇKP Merkez Komitesi'ni yakından takip etmeleri umudunu dile getirdi.