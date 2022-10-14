Çin Komünist Partisi'nin 19. Ulusal Kongresi'nden Bu Yana Meydana Gelen Önemli Olayların Zaman Çizelgesi Yayımlanacak

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yakında düzenlenecek 20. Ulusal Kongresi için 19. Ulusal Kongre'den bu yana meydana gelen önemli olayların ayrıntılı bir zaman çizelgesi yayımlanacak.

ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarih ve Edebiyat Enstitüsü tarafından hazırlanan zaman çizelgesinde, sıra dışı ve olağanüstü gelişmelerin yaşandığı son beş yılda Parti'nin ve ülkenin elde ettiği önemli başarılar anlatılıyor.

Çizelgede her bakımdan orta düzeyde müreffeh bir toplum inşasında, her bakımdan modern sosyalist bir ülkenin kurulmasına yönelik yeni bir yolculuğa çıkılmasında, yüzyıldır görülmeyen küresel değişikliklere ve Kovid-19 pandemisine karşı cesaretle mücadele edilmesinde ve ortak geleceğe sahip bir toplum ile daha iyi bir dünya inşasının desteklenmesine yeni katkılarda bulunulmasında ÇKP'nin Çin halkına nasıl liderlik yaptığı gibi hususlar yer alıyor.

Ayrıntılı zaman çizelgesi; ekonomi, siyaset, kültür, toplum, ekoloji, askeri ilişkiler, diplomasi ve Parti inşası gibi alanlardaki önemli olayları içeriyor.