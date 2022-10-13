Milletvekillerinin diğer tasarı ve raporların yanı sıra Kadın Hakları ve Çıkarlarının Korunmasına Dair Kanun'a ilişkin revize taslağını, Sarı Nehir'in korunmasına ilişkin kanun taslağını ve Hayvancılık Kanunu'na yönelik revize taslağını gözden geçirmeleri bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in En Üst Düzey Yasama Organı, Daimi Komite Oturumunun Tarihini Belirledi - Son Dakika

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