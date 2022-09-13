Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Japonya İlişkilerinin Geliştirilmesi Konusunda Beş Maddelik Görüş Ortaya Koydu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Japonya İlişkilerinin Geliştirilmesi Konusunda Beş Maddelik Görüş Ortaya Koydu

13.09.2022 11:59
Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Japonya İlişkilerinin Geliştirilmesi Konusunda Beş Maddelik Görüş Ortaya Koydu

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Çin-Japonya diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen bir seminerin açılış töreninde video aracılığıyla bir konuşma yaptı.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Çin- Japonya diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen bir seminerin açılış töreninde video aracılığıyla bir konuşma yaptı. Wang, iyi komşuluk ve dostluk ile Asya'nın kalkınması ve yeniden canlandırılmasının Çin ve Japonya'nın kaderi, arzusu, ve sorumluluğu olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı bu kapsamda, Çin-Japonya ilişkilerinin yeni dönemin taleplerini karşılayacak şekilde kurulması konusunda beş maddelik görüş ortaya koydu:

-- Verilen sözleri tutmak ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini korumak. İkili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişmesini sağlamak için iki ülke arasında varılan dört siyasi belgeye uyulmalı ve bugüne kadar verilen taahhütler yerine getirilmelidir. Çin-Japonya ilişkilerini ilgilendiren esas konular olan tarih ve Taiwan gibi başlıca prensip meselelerinde hiçbir belirsizlik veya bozulma olmamalıdır.

-- Genel durumu göz önünde bulundurmak ve doğru gelişme yönünü yakalamak. İki tarafın işbirlikçi ortaklar olduğu ve birbirlerine tehdit oluşturmadığı konusundaki siyasi fikir birliği, politikalarına dahil edilmeli ve eylem yoluyla uygulanmalıdır. İki taraf, Çin-Japonya ilişkileri gemisinin karaya oturmamasını ya da rotadan sapmamasını sağlamak için dikkat dağıtıcı unsurları kaldırmalı ve farklılıkları düzgün bir şekilde ele almalıdır.

-- İşbirliğini derinleştirmek ve daha yüksek düzeyde kazan-kazan sonuçlar elde etmek. İki taraf, güçlü bir ortaklık duygusu geliştirmeli, küresel bir perspektifi desteklemeli ve istikrarlı ve pürüzsüz küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin yanı sıra adil ve açık ticaret ve yatırım ortamını sürdürmek için yanlış ayrıştırma uygulamalarına ortaklaşa direnmelidir.

-- Rehberliği güçlendirmek ve olumlu ve dostane karşılıklı anlayışı teşvik etmek. Çin ile Japonya arasındaki halklar arası alışverişlerin uzun bir geçmişi vardır ve bu zamanla ileriye taşınmalıdır.

-- Genel eğilime uymak ve gerçek çok taraflılığı uygulamak. Özünde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi desteklemek, sıfır toplamlı oyunlara ve kamp çatışmasına ortaklaşa karşı çıkmak ve bölgesel istikrarı ve entegre kalkınmayı teşvik etmek gereklidir.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de video aracılığıyla yaptığı konuşmada, her iki tarafın da gelecek 50 yıla odaklanması ve yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkileri kurmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Japonya İlişkilerinin Geliştirilmesi Konusunda Beş Maddelik Görüş Ortaya Koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Japonya İlişkilerinin Geliştirilmesi Konusunda Beş Maddelik Görüş Ortaya Koydu - Son Dakika
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