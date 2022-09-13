Beijing'in Parkları Güz Ortası Festivali Tatili Döneminde 3 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Beijing'in Parkları Güz Ortası Festivali Tatili Döneminde 3 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi Ağırladı

13.09.2022 11:09
Beijing'in Parkları Güz Ortası Festivali Tatili Döneminde 3 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi Ağırladı

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki yerel yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Pazartesi günü sona eren Güz Ortası Festivali tatili döneminde şehirdeki parkların yaklaşık 3,18 milyon kişiyi ağırladığı kaydedildi.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki yerel yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Pazartesi günü sona eren Güz Ortası Festivali tatili döneminde şehirdeki parkların yaklaşık 3,18 milyon kişiyi ağırladığı kaydedildi. Beijing Belediye Ormancılık ve Parklar Bürosu ve Beijing Belediye Parklar İdaresi Merkezi'ne göre bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 56'lık artışa işaret ediyor. Ziyaretçileri parklara çekmek için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı toplam 59 kültürel etkinlik düzenlendi. Etkinlikler arasında ebeveynler ve çocuklar için dolunayda şükran ritüelleri, çiçek sergileri, kültürel performanslar ve popüler bilim aktiviteleri bulunuyor. Çin Ay takvimine göre Ağustos ayının 15. günü olan Güz Ortası Festivali bu sene geçen Cumartesi gününe denk geldi. Çin'de geleneksel olarak aile buluşmalarının gerçekleştirildiği bu festivalde insanlar genellikle birlikte Çin usulü ay çörekleri yer, dolunayı hayranlıkla seyreder ve iyi geçen hasadı kutlar.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing'in Parkları Güz Ortası Festivali Tatili Döneminde 3 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beijing'in Parkları Güz Ortası Festivali Tatili Döneminde 3 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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