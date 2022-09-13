Kıdemli Çinli Yetkili, Görev Süresi Dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi'yle Görüştü - Son Dakika
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Kıdemli Çinli Yetkili, Görev Süresi Dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi'yle Görüştü

13.09.2022 11:19
Kıdemli Çinli Yetkili, Görev Süresi Dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi'yle Görüştü

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Yang Jiechi Pazartesi günü, görev süresi dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi Andrey Denisov ile bir görüşmede bulundu.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Yang Jiechi Pazartesi günü, görev süresi dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi Andrey Denisov ile bir görüşmede bulundu. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Yang, Denisov'un Çin-Rusya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimine yaptığı olumlu katkılardan övgüyle bahsetti. Yang, iki ülkenin liderlerinin stratejik kılavuzluğunda iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman doğru yolda ilerleme gösterdiğini söyledi. Yang, iki tarafın kendi temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine sıkı destek verdiklerini ve uluslararası ve çok taraflı ortamlarda yakın işbirliği sergilediklerini sözlerine ekledi. Yang; Çin'in, iki ülke arasındaki üst düzey stratejik koordinasyonu daha somut hale getirmek, iki tarafın ortak çıkarlarını gözetmek ve uluslararası düzeni daha adil ve hakkaniyetli hale getirmek üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kıdemli Çinli Yetkili, Görev Süresi Dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi'yle Görüştü

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıdemli Çinli Yetkili, Görev Süresi Dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi'yle Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıdemli Çinli Yetkili, Görev Süresi Dolan Rusya'nın Çin Büyükelçisi'yle Görüştü - Son Dakika
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