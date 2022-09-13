Çin Son 10 Yılda Su Koruma Projelerine Daha Fazla Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Çin Son 10 Yılda Su Koruma Projelerine Daha Fazla Yatırım Yaptı

13.09.2022 17:39
Çin Son 10 Yılda Su Koruma Projelerine Daha Fazla Yatırım Yaptı

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı yetkilisi Zhang Xiangwei tarafından Salı günü yapılan açıklamada, ülkenin son 10 yılda su koruma projelerine yaptığı yatırımın önceki 10 yıla kıyasla beş kat fazla olduğu kaydedildi.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı yetkilisi Zhang Xiangwei tarafından Salı günü yapılan açıklamada, ülkenin son 10 yılda su koruma projelerine yaptığı yatırımın önceki 10 yıla kıyasla beş kat fazla olduğu kaydedildi. Zhang, su koruma projelerine yapılan yatırımın son on yılda 6,66 trilyon yuana (yaklaşık 966 milyar ABD doları) ulaştığını ifade etti. Yatırımla, büyük nehir havzalarında bir dizi önemli taşkın önleme projesi ile küçük ve orta ölçekli nehirlerde su yönetimi çalışmaları desteklendi. Risklerin ortadan kaldırılmasını ve rezervuarların güçlendirilmesinin kolaylaştırılmasını sağlayan yatırımla 54 adet havzalar arası ve bölgeler arası su yönlendirme projesi finanse edildi. Zhang, Çin'in ekonomiyi istikrara kavuşturma çabaları kapsamında 2022 yılında su koruma altyapısının inşasını hızlandırdığını söyledi. Bu yıl şimdiye kadar ülke genelinde 19.000 civarında yeni su koruma projesinin oluşturulması için inşaata başlanarak rekor bir seviyeye ulaşıldı. Su koruma projelerinde tamamlanan yatırım ilk sekiz ayda yeni bir zirveye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,9 artışla 703,6 milyar yuana çıktı. Su koruma projelerinin oluşturulmasının, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar için büyük iş fırsatları yarattığını da kaydeden Zhang, ilk sekiz ayda 1,53 milyonu kırsal kesimde yaşayanlar için olmak üzere toplam 1,91 milyon iş yaratıldığını belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Son 10 Yılda Su Koruma Projelerine Daha Fazla Yatırım Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Son 10 Yılda Su Koruma Projelerine Daha Fazla Yatırım Yaptı - Son Dakika
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