Avrupa'da Kuraklık Krizi - Son Dakika
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Avrupa'da Kuraklık Krizi

14.08.2022 14:06
Avrupa'da Kuraklık Krizi

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Aralarında İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi bu yaz, büyük nehirlerin tamamen kurumasına ve tarımsal ürün kayıplarına yol açan şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Aralarında İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi bu yaz, büyük nehirlerin tamamen kurumasına ve tarımsal ürün kayıplarına yol açan şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'da Kuraklık Krizi

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Mantova'da bir çiftçi traktör kullanıyor, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Avrupa'da Kuraklık Krizi

Romanya'nın Teleorman ilçesinde Tuna Nehri'nin kurumuş yatağı görülüyor, 7 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Gabriel Petrescu/Xinhua)

Avrupa'da Kuraklık Krizi

Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletinin Kaub kasabasında suyu çekilmiş Ren Nehri yatağı görülüyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shan Weiyi/Xinhua)

Avrupa'da Kuraklık Krizi

Portekiz'in Cascais belediyesindeki Rio da Mula Barajı'nın düşen su seviyesi görülüyor, 9 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Pedro Fiuza/Xinhua)

Avrupa'da Kuraklık Krizi

İspanya'nın Castillay Leon bölgesindeki Losacio belediyesinde bir orman yangınından zarar görmüş bir alan görülüyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Castilla y Leon B ölge Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

England, Almanya, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da Kuraklık Krizi - Son Dakika

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