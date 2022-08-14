BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Aralarında İspanya , Almanya , İngiltere, Fransa ve İtalya 'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi bu yaz, büyük nehirlerin tamamen kurumasına ve tarımsal ürün kayıplarına yol açan şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Xinhua

England, Almanya, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa'da Kuraklık Krizi - Son Dakika

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