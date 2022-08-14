Çin, Hava Modifikasyonu İçin Keşif Drone'u Geliştirdi - Son Dakika
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Çin, Hava Modifikasyonu İçin Keşif Drone'u Geliştirdi

14.08.2022 15:36
Çin, Hava Modifikasyonu İçin Keşif Drone'u Geliştirdi

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin, hava modifikasyon faaliyetlerine yönelik, uçuş rotası kapsamında bulutları, yağmuru, rüzgarı ve havadaki aerosolleri uzaktan algılama kapasitesine sahip yeni bir drone sistemi geliştirdi.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin, hava modifikasyon faaliyetlerine yönelik, uçuş rotası kapsamında bulutları, yağmuru, rüzgarı ve havadaki aerosolleri uzaktan algılama kapasitesine sahip yeni bir drone sistemi geliştirdi. Geniş yük taşıma kapasitesi, uzun süreli dayanıklılık, düşük bakım maliyeti ve hızlı dağıtım özelliklerine sahip tasarım, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki bir havaalanından gerçekleştirdiği 75 dakikalık ilk uçuşunu tamamlayarak aletin havadaki yeteneklerinin güvenliğini ve yapabileceklerini ortaya koydu. Hava aracının geliştiricilerinden biri olan Çin Hava-Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi'nin verdiği bilgiye göre, aletin yeni özellikleri arasında lazer-mikrodalga ikili algılama, aktif/pasif ortak algılama ve yerinde uzaktan algılama bulunuyor. İlk uçuşun başarılı geçmesi, hava modifikasyonunda çok işlevli uzaktan algılamada kullanılan Çin yapımı insansız hava araçları (İHA) için bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu sistem afetlerin etkilerinin azaltılmasına ve ekolojik korumaya katkıda bulunabilir.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Hava Modifikasyonu İçin Keşif Drone'u Geliştirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin, Hava Modifikasyonu İçin Keşif Drone'u Geliştirdi - Son Dakika
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