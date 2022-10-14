Çin, Bilim ve Teknolojide Korumacılığa ve Zorbalık Uygulamalarına Karşı Uluslararası Toplumla Birlikte Çalışacak

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in bilim ve teknolojide tek yanlılık, korumacılık ve zorbalığa karşı çıkılması ve dünya ekonomisinin istikrarlı biçimde toparlanması için uluslararası toplum ile birlikte çalışacağını söyledi.

ABD hükümeti kısa süre önce Çin'in çip endüstrisine yeni ihracat kısıtlamaları uygulamaya başladı. Haberlere göre ABD, kendi yarı iletken tedarik zincirine kazara zarar verebilecek olan yeni politikanın istenmeyen sonuçlarının üstesinden gelmek için çaba gösteriyor.

Mao, günlük basın toplantısında söz konusu haberlere ilişkin olarak, Çin'in ABD'nin ulusal güvenlik konseptini aşırı zorlamasına ve Çinli işletmeleri sekteye uğratmak isteyen ihracat kontrol tedbirlerine kararlı biçimde karşı çıktığını söyledi.

Küresel endüstriyel ve tedarik zincirleri hem piyasa kuralları hem de işletmelerin tercihleri sonucu şekil alıyor. Siyasi amaçlar için keyfi olarak engeller yaratmanın tedarik ve endüstriyel zincirlerin istikrarını bozuyor, diğerlerine zarar veriyor ve geri tepiyor. Mao, bunun zaten kırılgan olan dünya ekonomisini daha da zayıflatmaktan başka işe yaramayacağını söyledi.

Mao, Çin'in, uluslararası tedarik ve endüstriyel zincirlerde önemli rol oynadığını ve güvenliğini artırdığını söyledi. Bu yıl, Çin ve aralarında Endonezya'nın da bulunduğu altı diğer ülke, Uluslararası Dirençli ve İstikrarlı Endüstriyel ve Tedarik Zinciri İşbirliği İnisiyatifi'ni başlattı ve destekledi.

Mao, "Bilim ve teknolojide tek taraflılığa, korumacılığa ve zorbalık uygulamalarına karşı çıkmak; açıklık, adalet ve ayrımcılık yapmama ilkesini desteklemek; dünya ekonomisinin sistemini, istikrarını, kurallarını ve esaslarını ortaklaşa korumak ve dünya ekonomisinin istikrarlı bir şekilde toparlanması desteklemek için uluslararası toplumla birlikte çalışacağız" dedi.