Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi Delegeleri Beijing'e Ulaştı

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaletinin delegeleri, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Tan Moxiao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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