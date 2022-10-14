Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi Delegeleri Beijing'e Ulaştı - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi Delegeleri Beijing'e Ulaştı

14.10.2022 16:44
Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi Delegeleri Beijing'e Ulaştı

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaletinin delegeleri, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Tan Moxiao/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaletinin delegeleri, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı, 14 Ekim 2022. (Fotoğraf: Tan Moxiao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi Delegeleri Beijing'e Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi Delegeleri Beijing'e Ulaştı - Son Dakika
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