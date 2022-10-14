BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletindeki Aksay Kazak Özerk İlçesi'nde, gün batımında bir baraj gölünde yüzen su kuşları, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gao Hongshan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'de Baraj Gölünde Sonbahar Manzarası - Son Dakika
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