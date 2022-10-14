Çin'de Baraj Gölünde Sonbahar Manzarası - Son Dakika
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Çin'de Baraj Gölünde Sonbahar Manzarası

14.10.2022 21:05
Çin'de Baraj Gölünde Sonbahar Manzarası

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletindeki Aksay Kazak Özerk İlçesi'nde, gün batımında bir baraj gölünde yüzen su kuşları, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gao Hongshan/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletindeki Aksay Kazak Özerk İlçesi'nde, gün batımında bir baraj gölünde yüzen su kuşları, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Gao Hongshan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Baraj Gölünde Sonbahar Manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Baraj Gölünde Sonbahar Manzarası - Son Dakika
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