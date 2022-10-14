Çin'de Tüfe Eylül Ayında Yüzde 2,8 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun ana göstergesi olan Çin'in tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttığını söyledi.

Aylık bazda, Eylül ayı TÜFE genel olarak istikrarını korudu ve Ağustos'taki yüzde 0,1'lik düşüşü tersine çevirerek yüzde 0,3 artış kaydetti.

Kıdemli NBS istatistikçisi Dong Lijuan, istikrarlı TÜFE performansını, ekonomik ve sosyal kalkınma ile koordineli yürütülen Kovid-19 önleme ve kontrolüne yönelik kesintisiz çabalara ve ayrıca yeterli arz ve istikrarlı fiyat sağlamaya yönelik önlemlere bağladı.

Verilere göre, gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,9 artarken, aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,35 yüzde puan yükseltti.

Özellikle taze sebze fiyatları Eylül ayında yüksek sıcaklıklar ve yağışsız hava nedeniyle aylık bazda yüzde 6,8 arttı.

Tatil sezonunda artan talebin etkisiyle Ağustos ayına göre yumurta fiyatları yüzde 6 ve taze meyve fiyatları yüzde 1,3 artış gösterdi.

Gıda dışı fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 1,5 artarak yıllık tüketici enflasyonunu yaklaşık 1,21 yüzde puan yükseltti.

Benzin fiyatlarında yüzde 19,2, motorin fiyatlarında ise yüzde 21'lik bir yıllık artış görüldü.

Cuma günkü veriler ayrıca, Çin'in fabrika çıkışındaki ürün maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttığını gösterdi.