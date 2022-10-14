Çin'de Tüfe Eylül Ayında Yüzde 2,8 Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Tüfe Eylül Ayında Yüzde 2,8 Artış Gösterdi

14.10.2022 11:04
Çin'de Tüfe Eylül Ayında Yüzde 2,8 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun ana göstergesi olan Çin'in tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttığını söyledi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun ana göstergesi olan Çin'in tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttığını söyledi.

Aylık bazda, Eylül ayı TÜFE genel olarak istikrarını korudu ve Ağustos'taki yüzde 0,1'lik düşüşü tersine çevirerek yüzde 0,3 artış kaydetti.

Kıdemli NBS istatistikçisi Dong Lijuan, istikrarlı TÜFE performansını, ekonomik ve sosyal kalkınma ile koordineli yürütülen Kovid-19 önleme ve kontrolüne yönelik kesintisiz çabalara ve ayrıca yeterli arz ve istikrarlı fiyat sağlamaya yönelik önlemlere bağladı.

Verilere göre, gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,9 artarken, aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,35 yüzde puan yükseltti.

Özellikle taze sebze fiyatları Eylül ayında yüksek sıcaklıklar ve yağışsız hava nedeniyle aylık bazda yüzde 6,8 arttı.

Tatil sezonunda artan talebin etkisiyle Ağustos ayına göre yumurta fiyatları yüzde 6 ve taze meyve fiyatları yüzde 1,3 artış gösterdi.

Gıda dışı fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 1,5 artarak yıllık tüketici enflasyonunu yaklaşık 1,21 yüzde puan yükseltti.

Benzin fiyatlarında yüzde 19,2, motorin fiyatlarında ise yüzde 21'lik bir yıllık artış görüldü.

Cuma günkü veriler ayrıca, Çin'in fabrika çıkışındaki ürün maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttığını gösterdi.

YORUMLAR
500
Düzce ekonomi haberi | Düzce'de konut satışı düştü Düzce ekonomi haberi | Düzce'de konut satışı düştü Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tüfe Eylül Ayında Yüzde 2,8 Artış Gösterdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Tüfe Eylül Ayında Yüzde 2,8 Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement