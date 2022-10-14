Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu - Son Dakika
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Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu

14.10.2022 08:54
Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül'de yıllık yüzde 0,9'luk artış gösterdi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül'de yıllık yüzde 0,9'luk artış gösterdi.

ÜFE, Ağustos'ta yıllık yüzde 2,3 yükselmişti. ÜFE oranı aylık olarak Eylül'de yüzde 0,1 düştü.

NBS'den kıdemli istatistikçi Dong Lijuan, sanayi ürünlerinin fiyatlarının, uluslararası ham petrol gibi dökme emtiada yaşanan fiyat düşüşleri nedeniyle geçen ayın tümünde azaldığını söyledi.

Cuma günü açıklanan verilerde Çin'de enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) de Eylül ayında yıllık yüzde 2,8 arttığı görüldü.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu - Son Dakika
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