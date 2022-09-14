Çinli ve Yabancı Uzmanlar Buğday Kongresinde Gıda Güvenliğini Tartışıyor

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- 67 ülkeden 900'den fazla uzman, dünya çapında buğday endüstrisinin gelişiminin nasıl artırılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Uluslararası Buğday Kongresi'nde (IWC) biraraya geldi ve küresel gıda güvenliğini sağlamak amacıyla buğday bilimi ve teknoloji inovasyonu konusunda küresel işbirliği çağrısı yaptı. Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS) ve Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta, buğday verimini artırma, çevresel riskleri azaltma, yeni yetiştirme teknolojileri, optimize edilmiş üretim sistemleri ve buğdayın besin kalitesinin iyileştirilmesi gibi buğday araştırmalarının kilit konularına odaklanılıyor.

Pazartesi gecesi başlayan "Geleceğin Buğdayı: Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik" temalı konferans için yerinde ve sanal konuşmaların yanı sıra çevrimiçi yayınların yapıldığı hibrit bir form benimsendi Uzmanlar, özellikle zorlu uluslararası durumu göz önüne alarak, buğday endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmenin büyük önemi konusunda anlaştı. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Bilimler Akademisi (CAS) akademisyeni Wu Weihua'ya göre gıda güvenliği, dünya barışı ve kalkınma için önemli bir güvence oluşturuyor. Bununla birlikte, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu küresel ekonomik durgunluk, bölgesel çatışmalar ve aşırı hava koşulları, küresel gıda güvenliğine ciddi güçlükler getiriyor.

Wu, dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkelerinden biri olan Çin'in küresel gıda güvenliğini sağlamak için etkili önlemler aldığını da sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdürü Qu Dongyu video bağlantısı aracılığıyla katıldığı açılış töreninde, "Tarımsal gıda sistemlerimizi daha verimli, daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir olacak şekilde dönüştürmeliyiz" dedi. Qu sözlerini, "Buğdayın geleceğine yönelik öneriler sunacak, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik odaklı bu kongrenin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorum" diye sürdürdü. Qu, FAO'nun 2022'deki küresel tahıl üretimi tahmininin 2021'deki küresel üretimin yüzde 0,6 altında olduğunu ve küresel buğday üretimi tahmininin bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 daha düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

CAAS başkanı Wu Kongming de yaptığı konuşmada, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde CAAS'nin, küresel gıda güvenliğine ve insan beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla genetik kaynakların aydınlatılması ve uygulanmasında yeni bir yeşil devrim gerçekleştirmek için aralarında buğdayın da bulunduğu mahsul gen kaynaklarının ortak bir paylaşım mekanizmasını kurmak amacıyla küresel bir girişim başlatmayı amaçladığını açıkladı. IWC Uluslararası Organizasyon Komitesi Başkanı Curtis Pozniak'a göre, bu yılki konferansın odak noktası, buğday verimliliğini artırmak ve iklim değişikliği gibi sorunları ele almak için küresel işbirliği yoluyla buğdayla ilgili genetik kaynakların etkin kullanımına yönelik stratejileri keşfetmek. FAO raporuna atıfta bulunan Qu'ya göre, dünya nüfusunun yüzde 35'inden fazlası için önemli bir temel ürün olan buğdayın, küresel üretimi 2020'de 760 milyon tonun üzerine çıktı. İki yılda bir düzenlenen bir etkinlik olarak Perşembe günü sona ermesi planlanan konferans, katılımcılara en son gelişmeleri paylaşmaları ve araştırma, teknoloji ve transfer açısından geleceğin buğdayı konusunda öneriler geliştirmeleri için bir platform sağlıyor.