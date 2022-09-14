Çinli ve Yabancı Uzmanlar Buğday Kongresinde Gıda Güvenliğini Tartışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli ve Yabancı Uzmanlar Buğday Kongresinde Gıda Güvenliğini Tartışıyor

14.09.2022 13:39
Çinli ve Yabancı Uzmanlar Buğday Kongresinde Gıda Güvenliğini Tartışıyor

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- 67 ülkeden 900'den fazla uzman, dünya çapında buğday endüstrisinin gelişiminin nasıl artırılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- 67 ülkeden 900'den fazla uzman, dünya çapında buğday endüstrisinin gelişiminin nasıl artırılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Uluslararası Buğday Kongresi'nde (IWC) biraraya geldi ve küresel gıda güvenliğini sağlamak amacıyla buğday bilimi ve teknoloji inovasyonu konusunda küresel işbirliği çağrısı yaptı. Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS) ve Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta, buğday verimini artırma, çevresel riskleri azaltma, yeni yetiştirme teknolojileri, optimize edilmiş üretim sistemleri ve buğdayın besin kalitesinin iyileştirilmesi gibi buğday araştırmalarının kilit konularına odaklanılıyor.

Pazartesi gecesi başlayan "Geleceğin Buğdayı: Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik" temalı konferans için yerinde ve sanal konuşmaların yanı sıra çevrimiçi yayınların yapıldığı hibrit bir form benimsendi Uzmanlar, özellikle zorlu uluslararası durumu göz önüne alarak, buğday endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmenin büyük önemi konusunda anlaştı. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Bilimler Akademisi (CAS) akademisyeni Wu Weihua'ya göre gıda güvenliği, dünya barışı ve kalkınma için önemli bir güvence oluşturuyor. Bununla birlikte, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu küresel ekonomik durgunluk, bölgesel çatışmalar ve aşırı hava koşulları, küresel gıda güvenliğine ciddi güçlükler getiriyor.

Wu, dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkelerinden biri olan Çin'in küresel gıda güvenliğini sağlamak için etkili önlemler aldığını da sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdürü Qu Dongyu video bağlantısı aracılığıyla katıldığı açılış töreninde, "Tarımsal gıda sistemlerimizi daha verimli, daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir olacak şekilde dönüştürmeliyiz" dedi. Qu sözlerini, "Buğdayın geleceğine yönelik öneriler sunacak, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik odaklı bu kongrenin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorum" diye sürdürdü. Qu, FAO'nun 2022'deki küresel tahıl üretimi tahmininin 2021'deki küresel üretimin yüzde 0,6 altında olduğunu ve küresel buğday üretimi tahmininin bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 daha düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

CAAS başkanı Wu Kongming de yaptığı konuşmada, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde CAAS'nin, küresel gıda güvenliğine ve insan beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla genetik kaynakların aydınlatılması ve uygulanmasında yeni bir yeşil devrim gerçekleştirmek için aralarında buğdayın da bulunduğu mahsul gen kaynaklarının ortak bir paylaşım mekanizmasını kurmak amacıyla küresel bir girişim başlatmayı amaçladığını açıkladı. IWC Uluslararası Organizasyon Komitesi Başkanı Curtis Pozniak'a göre, bu yılki konferansın odak noktası, buğday verimliliğini artırmak ve iklim değişikliği gibi sorunları ele almak için küresel işbirliği yoluyla buğdayla ilgili genetik kaynakların etkin kullanımına yönelik stratejileri keşfetmek. FAO raporuna atıfta bulunan Qu'ya göre, dünya nüfusunun yüzde 35'inden fazlası için önemli bir temel ürün olan buğdayın, küresel üretimi 2020'de 760 milyon tonun üzerine çıktı. İki yılda bir düzenlenen bir etkinlik olarak Perşembe günü sona ermesi planlanan konferans, katılımcılara en son gelişmeleri paylaşmaları ve araştırma, teknoloji ve transfer açısından geleceğin buğdayı konusunda öneriler geliştirmeleri için bir platform sağlıyor.

YORUMLAR
500
Beijing'in Parkları Güz Ortası Festivali Tatili Döneminde 3 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi Ağırladı Beijing'in Parkları Güz Ortası Festivali Tatili Döneminde 3 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi Ağırladı Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Üzerine İngiltere Büyükelçiliğini Ziyaret Etti Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Üzerine İngiltere Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli ve Yabancı Uzmanlar Buğday Kongresinde Gıda Güvenliğini Tartışıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:23 ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 14:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli ve Yabancı Uzmanlar Buğday Kongresinde Gıda Güvenliğini Tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement