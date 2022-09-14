Sözcü: Taiwan'ın Geleceği Çin ile Yeniden Birleşmesine Bağlı - Son Dakika
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Sözcü: Taiwan'ın Geleceği Çin ile Yeniden Birleşmesine Bağlı

14.09.2022 22:19
Sözcü: Taiwan'ın Geleceği Çin ile Yeniden Birleşmesine Bağlı

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin ana karasının bir sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Taiwan'ın geleceğinin de Taiwanlı yurttaşların refahının da Çin'in yeniden birleşmesine bağlı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin ana karasının bir sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Taiwan'ın geleceğinin de Taiwanlı yurttaşların refahının da Çin'in yeniden birleşmesine bağlı olduğunu söyledi. Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, "bir ülke, iki sistem" altında barışçıl yeniden birleşme sağlandığında bunun Taiwanlı vatandaşlara somut faydalar sağlayacağını söyledi. Zhu bu açıklamayı düzenli basın toplantısında, Çin'in yeniden birleşmesinin Taiwan ve Taiwan halkına getireceği faydalara bir bölüm ayıran "Taiwan Sorunu ve Çin'in Yeni Çağda Yeniden Birleşmesi" adlı resmi raporla ilişkin olarak medyadan gelen sorulara yanıt verirken yaptı. Zhu, Çin'in yeniden birleşmesinden sonra, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ekonomik işbirliğine yönelik sistem ve mekanizmaların daha da geliştirileceğini ve endüstriyel ve tedarik zincirlerinin daha istikrarlı ve sorunsuz olacağını kaydetti.

Taiwan ekonomisini ve Taiwan halkını uzun süredir rahatsız eden birçok sorun, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında entegre kalkınma yoluyla çözülebilir. Zhu, Taiwan'ın kültürel yaratıcılığına da büyük bir destek verileceğini sözlerine ekledi. Sözcü, Çin'in yeniden birleşmesinden sonra, Taiwan'ın toplumsal sistemi ve yaşam biçimine tam saygı gösterileceğini; Taiwanlı yurttaşların özel mülkiyetinin, dini inançlarının ve yasal hak ve çıkarlarının tam olarak korunacağını; Taiwanlı yurttaşların da kalkınma için geniş bir alana sahip olacağını ve uluslararası toplumda daha fazla güvenlik ve saygınlığın tadını çıkaracağını söyledi. Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, tamamen bencil siyasi kazanımlar için yapılan hamlelerle "tek ülke, iki sisteme" kasten saldırdığını ve karaladığını söyleyen Zhu, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen provokasyonları kasten yaparlarsa Taiwan halkını felaketlerin dipsiz kuyusuna doğru iteceklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sözcü: Taiwan'ın Geleceği Çin ile Yeniden Birleşmesine Bağlı - Son Dakika

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