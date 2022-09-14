Xi Bölgesel İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Kazakistan ve Özbekistan'a Ziyarette Bulunacak

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kazakistan ve Özbekistan'a yapacağı resmi ziyaretler öncesinde, iki ülkeden politikacılar ve akademisyenler Salı günü yaptıkları açıklamalarda, gezinin bölgesel işbirliğini geliştirmesini ve ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye getirmesini beklediklerini söylediler. Çin Cumhurbaşkanı, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılacak ve Çarşamba-Cuma günleri arasında Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

ÇİN-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Bu sene Çin-Kazakistan ilişkilerinin 30. yıl dönümü. Kazakhstanskaya Pravda gazetesinde Salı günü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından kaleme alınan "Çin-Kazakistan İlişkilerinde Daha Büyük Adımlar Atmak İçin Geçmişin Üzerine İnşa Edelim" başlıklı bir makale yayımlandı. Xi makalesinde, "Çin-Kazakistan ilişkileri uzun zamandır kaya gibi sağlam hale geldi. Zor kazanılan bu başarının kıymeti tarafımızca bilinmeli ve iki ülke arasındaki dostluğu sürdürmek amacıyla daha fazla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı. Delovoy Kazakhstan gazetesinin genel yayın yönetmeni Serik Korzhumbayev, "Makale beni çok etkiledi. Çok küreseldi, derin düşüncelerle doluydu" dedi ve "Cumhurbaşkanı Xi, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri özetledi" diye ekledi.

2013 yılında Kazakistan'daki Nazarbayev Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Xi'nin başlattığı İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı hatırlatan Kazakistan Halk Partisi Başkanı Yermukhamet Ertysbayev, "Bu, Pasifik Okyanusu'ndan Baltık'a ve Akdeniz'e kadar büyük bir kıtalararası bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine güçlü bir ek destek sağlayacak" dedi. Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Timur Shaimergenov, "Bu (ziyaret) beş yıl aradan sonra bir ilk. Bu sene (iki ülke arasında) diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümü olması nedeniyle de sembolik önem taşıyor. Çok önemli bir dönüm noktası" dedi. Shaimergenov, ziyaretin iki ülke arasında varılan mutabakatın uygulanmasını kolaylaştırmaya, Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmeye yardımcı olacağını umduğunu ifade etti. Kazakistan'daki Çin Araştırmaları Merkezi Direktörü Gulnar Shaimernova, Xi'nin ziyaretinin Çin'in Kazakistan ile ilişkilerine büyük önem verdiğini gösterdiğini ve ikili ilişkilerin daha da ilerletilmesine güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi. Eski SCO Genel Sekreteri Bolat Nurgaliyev, "Cumhurbaşkanı Xi'nin ziyareti, iki ülke arasındaki kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesinde olağanüstü önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE DAHA PARLAK BİR GELECEĞE İLERLENMESİ

Özbekistan'ın önde gelen gazetesi Narodnoe Slovo ve Özbekistan Ulusal Haber Ajansı'nda (UzA) Salı günü Xi'nin kaleme aldığı "Çin-Özbekistan İlişkilerinde Daha Parlak Bir Geleceğe İlerlemek İçin Birlikte Çalışalım" başlıklı bir makale yayınlandı. Makalede Xi'nin, "Bu sene Çin-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü. Son 30 yılda, ilişkimizin dev ağacı daha da derin köklere sahip oldu ve daha bereketli hale geldi. İki ülke birbirine saygı duydu, iyi komşuluğu destekledi, dayanışmayı güçlendirdi ve karşılıklı fayda peşinde koştu. Her alanda işbirliği somut sonuçlar verdi" sözlerine yer verildi. Narodnoe Slovo gazetesinin genel yayın yönetmeni yardımcısı Ruslan Kenzhaev, "Kendisinin imzasının olduğu makalenin gazetemizde yayınlanmasından özellikle gurur duyuyorum" dedi. Ruslan Kenzhaev, "Makale, 2000 yıllık dostluk ilişkimizin tarihine bir gezintiye çıkarıyor ve modern dönemde 30 yıllık diplomatik ilişkilerin kazanımlarını özetliyor. Çin lideri stratejik ortaklığın iki ülke halkına getireceği faydanın gelişeceği yöne dair vizyonunu özetledi" diye ekledi.

Özbekistan'da sosyo-politik konularda uzman olan Abduvali Saibnazarov, Xi'nin makalesinin Özbekistan'ın Çin ile daha fazla işbirliğinde, örneğin yoksulluğu azaltma alanında çalışması gereken bazı sosyal sorunları çözmenin yollarını içerdiğini söyledi. Abduvali Saibnazarov, "Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Özbekistan'ın yoksulluğun azaltılmasında Çin ile işbirliği yapacağını defalarca belirtti" dedi. Özbek Ulusal Üniversitesi'nden Doçent Gulshada Urazalieva, en çok Özbekistan ve Çin arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimi geliştirmekle ilgilendiğini ifade etti. Doçent, iki ülkenin kadınlar arasındaki iletişimin de aralarında olduğu pek çok alanda işbirliğini genişletmeye devam etmesini ve "Çin ve Özbek halkları için ortaklaşa harika bir gelecek inşa etmesini" umuyor.