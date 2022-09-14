Xi'nin Yapacağı Ziyaretler Çin'in Sco'ya ve Kazakistan ve Özbekistan'la İlişkilere Verdiği Büyük Önemi Gösteriyor

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önümüzdeki günlerde Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesine katılımı ve Kazakistan ve Özbekistan'a yapacağı resmi ziyaretlerin, Çin'in SCO'ya ve bu iki ülkeyle ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Xi, Semerkant kentinde düzenlenecek SCO Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılacak ve 14-16 Eylül tarihlerinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Olağan bilgilendirme toplantısında konuşan Sözcü Mao Ning, "Bu, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi öncesinde Çin'in gerçekleştireceği en önemli devlet başkanı diplomasi etkinliği olacak. Bu da Çin'in SCO'ya ve Kazakistan ve Özbekistan'la ilişkilerimize verdiği yüksek önemi göstermektedir" ifadelerini kullandı. Mao, uluslararası arenadaki köklü değişiklikler ve uzun süren Kovid-19 pandemisinin, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesinde ve ülkelerin kalkınma ve refahının teşvik edilmesinde SCO'nun oynadığı rolü daha da belirgin hale getirdiğini söyledi. Mao, önümüzdeki SCO zirvesinde Xi'nin, yeni ortak anlayışlar inşa etmek ve işbirliğine yönelik yeni bir sayfa açmak üzere her boyuttaki SCO işbirliğine ve önemli uluslararası ve bölgesel sorunlara odaklanarak diğer katılımcı liderlerle derinlemesine görüş alışverişi yapacağını belirtti.

Sözcü Mao, "Üçüncü on yıllık dönemine giren SCO'nun, Shanghai Ruhu'nu daha da ileri taşıyacağına, kuruluş misyonuna sadık kalacağına, önümüzdeki yeni yolda daha fazlasını gerçekleştirmek üzere çok çalışacağına ve küresel ve bölgesel barış ve kalkınma davasına daha fazla katkıda bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu. Kazakistan ve Özbekistan'ın Çin'in dostane komşuları ve kapsamlı stratejik ortakları ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli ülkeleri olduğunu hatırlatan Mao, Çin'le bu iki ülke arasında 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin'in ve bu iki ülkenin her zaman karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, karşılıklı yardım ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini izlediğini ve ikili ilişkileri daha da ileri götürdüklerini vurguladı. Mao, "Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önümüzdeki resmi ziyaretleri, Çin'le bu iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşama oluşturacaktır" dedi. Sözcünün verdiği bilgilere göre ziyaretler sırasında Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda işbirliği ve karşılıklı menfaatlerin söz konusu olduğu uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine alışverişlerde bulunulacak. Mao, "Ziyaretlerin, Çin'in Kazakistan ve Özbekistan'la olan ilişkileri için yeni bir yol haritası, yeni hedefler ve yeni bir ivme sağlayacağından eminiz" diye ekledi.