Shenzhou-14 Taykonotları İkinci Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor - Son Dakika
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Shenzhou-14 Taykonotları İkinci Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor

14.09.2022 21:29
Shenzhou-14 Taykonotları İkinci Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Yörüngede ilk 100 gününü tamamlayan Shenzhou-14'ün üç taykonotu, Çin'in uzay istasyonunun dışında planlanan ikinci uzay yürüyüşüne hazırlanıyor.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Yörüngede ilk 100 gününü tamamlayan Shenzhou-14'ün üç taykonotu, Çin'in uzay istasyonunun dışında planlanan ikinci uzay yürüyüşüne hazırlanıyor. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, altı aylık görevin ilk 100 gününü kutlamak için bu hafta sosyal medya platformlarında birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda üçlünün, çekirdek modül Tianhe ve laboratuvar modülü Wentian'daki zorlu mikro yerçekimi koşullarında uzay giysilerini test ettiği, yiyeceklerle oynadığı ve fiziksel egzersizler yaptığı görülüyor. Taykonotlardan ikisi, Chen Dong ve Liu Yang, 2 Eylül'de görevleri yerine getirmek için uzay istasyonundan çıkmıştı. Üçüncü taykonot Cai Xuzhe ise kabin içinde destek sağlamıştı. Taykonotlar, ek pompalar yerleştirmek ve laboratuvar modülündeki panoramik kamerayı kaldırmak gibi görevleri tamamlamıştı. Taykonotlar ayrıca, aile fertlerinin bir araya gelmesini simgeleyen geleneksel bir etkinlik olan Güz Ortası Festivali'ni uzayda kutlayan ilk Çinliler oldu. Çin uzay ajansı, mikroblog sitesi Sina Weibo'da, bir sonraki uzay yürüyüşüne hazırlanan mürettebat için her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Shenzhou-14 mürettebatı, 5 Haziran'dan beri uzayda bulunuyor. Yörüngede kalacakları altı aylık sürenin ikinci yarısında diğer laboratuvar modülü Mengtian'ın gelişini denetleyecek olan taykonotlar, Shenzhou-15 mürettebatı geldiğinde Çin uzay istasyonundaki ilk mürettebat değişimini gerçekleştirecekler.

Shenzhou-14 Taykonotları İkinci Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-14 Taykonotları İkinci Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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