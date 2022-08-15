Çin'in Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Temmuz'da Düşüşünü Sürdürdü

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Haziran'da yüzde 5,5 olan ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Temmuz'da yüzde 5,4'e gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre yılın ilk yedi ayında 7,83 milyon yeni kentsel iş yaratıldı. Verilere göre, işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş grubundaki kişiler arasındaki ankete dayalı işsizlik oranı Temmuz'da 4,3'e geriledi. Önde gelen 31 kentteki ankete dayalı işsizlik oranı, Haziran'a göre 0,2 puan düşerek Temmuz'da yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam anketine katılan işsiz kişilerin sayısı temel alınarak hesaplanıyor.