Çin'in Sanayi Üretimi İlk Yedi Ayda Yüzde 3,5 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Sanayi Üretimi İlk Yedi Ayda Yüzde 3,5 Arttı

15.08.2022 13:36
Çin'in Sanayi Üretimi İlk Yedi Ayda Yüzde 3,5 Arttı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi bu yılın ilk yedi ayında yıllık yüzde 3,5 arttı.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi bu yılın ilk yedi ayında yıllık yüzde 3,5 arttı. NBS'ye göre, yalnızca Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi ve Haziran ayına göre yüzde 0,38 büyüdü. Mülkiyete göre dağılıma bakıldığında, devlet kontrolündeki işletmelerin katma değerli üretiminin Temmuz ayında yıllık yüzde 5,4'lük bir büyüme ile öne çıktığı ve onu da halka açık şirketlerin izlediği görüldü. İmalat, madencilik ve kamu hizmetleri üretimi ve arzı gibi üç ana sektör arasında, kamu hizmetleri üretimi ve arzı bu dönemde yıllık yüzde 9,5 artışla en hızlı büyümeyi gösterdi. NBS'ye göre, yüksek teknolojili imalat sektörü, yıllık yüzde 5,9'luk bir büyüme ile öne çıkarak genel endüstriyel üretim artışından 2,1 puan daha yüksek bir performans gösterdi. Ürün bazında ise yeni enerjili otomobil üretimi yıllık yüzde 112,7, güneş pili üretimi ise yüzde 33,9 artış kaydetti. NBS sözcüsü Fu Linghui, Çin'in ilgili imalat sanayilerine yönelik yatırımın büyümesini sağlamak için altyapı yatırımını genişleteceğini ve bir sonraki aşamada işletmelerin maliyetini azaltmak için vergi ve ücret indirim politikalarını tam olarak uygulayacağını söyledi. Sanayi üretimi verisi, en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) yıllık iş cirosuna sahip belirli büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sanayi Üretimi İlk Yedi Ayda Yüzde 3,5 Arttı - Son Dakika

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