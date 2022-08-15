Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,7 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,7 Arttı

15.08.2022 12:06
Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,7 Arttı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, Çin'in sabit varlık yatırımı bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 oranında arttı.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, Çin'in sabit varlık yatırımı bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 oranında arttı. NBS yazılı açıklamasında, Ocak-Temmuz arasında sabit varlık yatırımının 31,98 trilyon yuan (yaklaşık 4,74 trilyon ABD doları) olduğunu bildirdi. Büyüme, bu yılın ilk yarısında kaydedilen yüzde 6,1'lik artışa kıyasla yavaşladı. Temmuz ayında sabit varlık yatırımları Haziran ayına göre yüzde 0,16 oranında arttı. Ocak-Temmuz döneminde özel sektörün sabit varlık yatırımı bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında artarak 17,8 trilyon yuana yükseldi.

Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 5,7 Arttı

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Kaynak: Xinhua

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