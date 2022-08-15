Çin'in Gayrimenkul Yatırımı Ocak-Temmuz Döneminde Yüz de 6,4 Düştü - Son Dakika
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Çin'in Gayrimenkul Yatırımı Ocak-Temmuz Döneminde Yüz de 6,4 Düştü

15.08.2022 14:26
Çin'in Gayrimenkul Yatırımı Ocak-Temmuz Döneminde Yüz de 6,4 Düştü

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, 2022'nin ilk yedi ayında gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oranında azaldı.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, 2022'nin ilk yedi ayında gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oranında azaldı. NBS, bu dönemde toplam gayrimenkul yatırımının 7,95 trilyon yuan (yaklaşık 1,18 trilyon ABD doları) olduğunu bildirdi. Konut binalarına yapılan yatırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 düşüşle 6,02 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti. NBS sözcüsü Fu Linghui Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yatırımların azalmasına rağmen hükümetin istikrar politikaları sayesinde emlak sektörünün düşüş eğiliminin yavaşladığını söyledi ve ülkenin gayrimenkul projelerindeki genel riskin kontrol edilebilir olduğunu belirtti. Fu, ülkenin uzun vadeli konut mekanizmasının sürekli iyileştirilmesi ve farklılaştırılmış düzenleyici politikalarla birlikte gayrimenkul piyasasının istikrarlı ve sağlam şekilde gelişmesini sağlamak için kademeli olarak istikrara kavuşturulacağını söyledi. Pazartesi günkü veriler ayrıca, ticari konut satışlarının zemin alanı bazında Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 oranında düşerek 781,78 milyon metrekareye indiğini gösterdi. Ticari konut satışları değer bazında yüzde 28,8 oranında düşerek 7,58 trilyon yuana geriledi. NBS tarafından derlenen gayrimenkul geliştirme iklimi endeksi Temmuz ayında 95,26 puan olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Gayrimenkul Yatırımı Ocak-Temmuz Döneminde Yüz de 6,4 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Gayrimenkul Yatırımı Ocak-Temmuz Döneminde Yüz de 6,4 Düştü - Son Dakika
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