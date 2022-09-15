Çin, 2025 İtibarıyla 220 Ulusal Yüksek Teknoloji Bölgesine Sahip Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Çin, 2025 İtibarıyla 220 Ulusal Yüksek Teknoloji Bölgesine Sahip Olmayı Hedefliyor

15.09.2022 11:29
Çin, 2025 İtibarıyla 220 Ulusal Yüksek Teknoloji Bölgesine Sahip Olmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Çin şu ana dek 173 ulusal yüksek teknoloji bölgesi kurdu ve 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonunda bu sayıyı 220'ye çıkaracak.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Çin şu ana dek 173 ulusal yüksek teknoloji bölgesi kurdu ve 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonunda bu sayıyı 220'ye çıkaracak. Bakanlık yetkilisi Li Youping, düzenlediği basın toplantısında, ulusal yüksek teknoloji bölgelerinin 2012'de 5,4 trilyon yuan (yaklaşık 781,3 milyar ABD doları) olan toplam üretim değerinin 2021'de 15,3 trilyon yuana çıktığını söyledi.

Li, 2021'de ulusal yüksek teknoloji bölgelerinin, ülkenin inşaat arazilerinin yüzde 2,5'ini ve GSYİH'sının yüzde 13,4'ünü oluşturduğunu belirtti. Basın toplantısında verilen bilgiye göre, son 10 yılda, ulusal yüksek teknoloji bölgeleri sayesinde kuantum bilişim, yüksek hızlı demiryolları, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, yurt içinde üretilen büyük uçaklar ve 5G iletişimi gibi alanlarda büyük atılımlar yapıldı. Teknoloji bölgelerinin ayrıca derin deniz insanlı denizaltısı Jiaolong'un geliştirilmesi, Shenzhou-14 uzay gemisinin fırlatılması ve Kovid-19 aşılarının araştırılması ve geliştirilmesi gibi bir dizi büyük ulusal bilimsel ve teknolojik misyonda da yer aldığı belirtildi. Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonunda ülkenin doğusundaki il düzeyindeki şehirler ile orta ve batı kesimlerdeki büyük il düzeyindeki şehirlerin çoğunu kapsayan yaklaşık 220 ulusal yüksek teknoloji bölgesine sahip olacak.

Çin, 2025 İtibarıyla 220 Ulusal Yüksek Teknoloji Bölgesine Sahip Olmayı Hedefliyor

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin, 2025 İtibarıyla 220 Ulusal Yüksek Teknoloji Bölgesine Sahip Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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