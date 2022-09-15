Çin'de Elektrik Kullanımı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 4,4 Arttı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan ülkedeki elektrik tüketiminin yılın ilk sekiz ayında istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Ulusal Enerji İdaresi, elektrik kullanımının Ocak ve Ağustos ayları arasında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 5,78 trilyon kilovat-saate çıktığını belirtti. Birincil sanayi tarafından tüketilen enerji önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. İkincil ve üçüncül sektörlerde kullanılan elektrik ise sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 6,1 yükseldi. Bölge halkının elektrik tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı. Elektrik tüketimi sadece Ağustos ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 10,7 artışla 852 milyar kilovat-saate ulaştı. Birincil sektörde elektrik kullanımı yüzde 14,5, ikincil ve üçüncül sektörlerde kullanılan elektrik ise sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 15 arttı.