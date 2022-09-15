Beijing Moda Haftası Başladı - Son Dakika
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Beijing Moda Haftası Başladı

15.09.2022 22:29
Beijing Moda Haftası Başladı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Beijing Moda Haftası'nın açılış töreninde mankenler kreasyonları sunuyor, 15 Eylül 2022. Beijing'deki sekiz günlük moda haftası Perşembe günü başladı.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Beijing Moda Haftası'nın açılış töreninde mankenler kreasyonları sunuyor, 15 Eylül 2022. Beijing'deki sekiz günlük moda haftası Perşembe günü başladı. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Eylül, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing Moda Haftası Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beijing Moda Haftası Başladı - Son Dakika
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