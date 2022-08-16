Çin Bankaları Döviz Ödeme Fazlası Kaydetti

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in döviz piyasası düzenleyici kurumunun Pazartesi günü bildirdiğine göre, Çin'in ticari bankaları yılın ilk yedi ayında 84,3 milyar ABD doları tutarında net döviz ödeme fazlası bildirdi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden alınan verilere göre, bankaların döviz alımları 1,5492 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, satışları yaklaşık 1,4649 trilyon dolara ulaştı. İdarenin Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü Wang Chunying, Temmuz ayında Çin'in döviz piyasasında arz ve talebin genel olarak dengeli kaldığını söyledi. Wang, cari işlemler hesabının fazla vermeye devam etmesinin Çin'in döviz piyasasında arz ve talep dengesinin korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Öncü veriler, 2022 yılının ilk yarısında Çin'in cari işlemler hesabının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artışla 169,1 milyar dolar fazla verdiğini göstermişti.