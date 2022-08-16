Çin, Ekonomik Toparlanma İçin Politika Ortamını Optimize Edecek - Son Dakika
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Çin, Ekonomik Toparlanma İçin Politika Ortamını Optimize Edecek

16.08.2022 16:46
Çin, Ekonomik Toparlanma İçin Politika Ortamını Optimize Edecek

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ekonomik planlama kuruluşundan üst düzey bir yetkili Salı günü, Çin'in ülkenin sürekli ekonomik toparlanmasına olanak sağlayan politika ortamını optimize edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ekonomik planlama kuruluşundan üst düzey bir yetkili Salı günü, Çin'in ülkenin sürekli ekonomik toparlanmasına olanak sağlayan politika ortamını optimize edeceğini söyledi. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Ulusal Ekonomi Dairesi Başkanı Yuan da düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda, Çin'in ekonomik işleyişinde hala bazı belirgin çelişkiler ve problemler var" dedi. Yuan, son yedi aydaki hızlı toparlanmanın, ekonominin güçlü direncini ve büyük potansiyelini gösterdiğini de sözlerine ekledi. Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Temmuz ayında toparlanmaya devam ettiğini, ancak toparlanma eğiliminin konsolide edilmesi gerektiğini gösterdi. Yuan'a göre hükümet, talebi genişletmede daha proaktif çabalarla ekonomik büyümeyi istikrarlı tutmaya daha fazla öncelik verecek. Yuan, mevcut politikaların uygulanmasının hızlandırılması, politika rezervlerine ilişkin araştırmaların güçlendirilmesi ve duruma göre bunların bir an önce hayata geçirilmesi ve uygulanması için çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ekonomik Toparlanma İçin Politika Ortamını Optimize Edecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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