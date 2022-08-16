Çin, Kuraklık Yardımlarına 200 Milyon Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin, kuraklık yardımı çalışmalarını desteklemek amacıyla afet yardımı fonlarından 200 milyon yuan (yaklaşık 30 milyon ABD doları) ayırdı. Maliye Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından ayrılan acil durum fonları; Hebei, Shanxi ve İç Moğolistan dahil olmak üzere sekiz eyalet düzeyinde bölgedeki kuraklık yardımı çalışmalarını desteklemekte kullanılacak. Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki sel kontrol çalışmalarını desteklemek içinse 80 milyon yuan tahsis edildi.
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