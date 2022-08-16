Çin, Kuraklık Yardımlarına 200 Milyon Yuan Ayırdı - Son Dakika
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Çin, Kuraklık Yardımlarına 200 Milyon Yuan Ayırdı

16.08.2022 10:56
Çin, Kuraklık Yardımlarına 200 Milyon Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin, kuraklık yardımı çalışmalarını desteklemek amacıyla afet yardımı fonlarından 200 milyon yuan (yaklaşık 30 milyon ABD doları) ayırdı.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin, kuraklık yardımı çalışmalarını desteklemek amacıyla afet yardımı fonlarından 200 milyon yuan (yaklaşık 30 milyon ABD doları) ayırdı. Maliye Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından ayrılan acil durum fonları; Hebei, Shanxi ve İç Moğolistan dahil olmak üzere sekiz eyalet düzeyinde bölgedeki kuraklık yardımı çalışmalarını desteklemekte kullanılacak. Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki sel kontrol çalışmalarını desteklemek içinse 80 milyon yuan tahsis edildi.

Çin, Kuraklık Yardımlarına 200 Milyon Yuan Ayırdı

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Kuraklık Yardımlarına 200 Milyon Yuan Ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Kuraklık Yardımlarına 200 Milyon Yuan Ayırdı - Son Dakika
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