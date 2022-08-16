Çin, Artan Talep Karşısında Yeterli Güç Kaynağı Sağlamak İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika
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Çin, Artan Talep Karşısında Yeterli Güç Kaynağı Sağlamak İçin Adımlar Atıyor

16.08.2022 16:26
Çin, Artan Talep Karşısında Yeterli Güç Kaynağı Sağlamak İçin Adımlar Atıyor

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Jin Xiandong Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yaz aylarında artan elektrik talebini karşılamak amacıyla yeterli enerji kaynağı sağlamak için adımlar attığını söyledi.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Jin Xiandong Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yaz aylarında artan elektrik talebini karşılamak amacıyla yeterli enerji kaynağı sağlamak için adımlar attığını söyledi. Jin, düzenlediği basın toplantısında, bu yazın başından bu yana devam eden yüksek sıcaklıklar ve hızlı ekonomik toparlanma nedeniyle enerji talebinin sürekli arttığını söyledi. 1 ile 14 Ağustos arasında, izlenen santrallerin ortalama günlük kömür tüketimi, bir yıl öncesine göre yüzde 15 artışla 8,16 milyon ton oldu. Günlük kömür tüketimi, 3 Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,49 milyon tona ulaştı. Komisyona göre Çin, enerji taleplerindeki keskin artış karşısında kömür üretimini yükseltmek için çalışmalar yaptı. Temmuz ayından bu yana günde ortalama 12,4 milyon ton olan kömür üretimi nispeten yüksek bir seviyede gerçekleşmiş oldu. Kurum, yeterli enerji ve elektrik arzını güvence altına almak amacıyla gelişmiş kömür üretim kapasitesini genişletme ve orta ve uzun vadeli sözleşmelerin uygulanmasını destekleme sözü verdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Artan Talep Karşısında Yeterli Güç Kaynağı Sağlamak İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika

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