Çin'in Qinghai-Tibet Platosu'nun Orta Kesimi Bir Zamanlar Küresel Bir Floristik Değişim Merkezideydi

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, Qinghai- Tibet Platosu'nun orta kesiminin on milyonlarca yıl önce floristik değişim açısından küresel olarak önemli bir merkez olduğunu ortaya çıkardı. Podocarpium, Avrasya'da Eosen'e kadar uzanan zengin fosil kayıtlarına sahip Fabaceae'de soyu tükenmiş bir türdür. Review of Palaeobotany and Palynology dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırma makalesine göre, Çin Bilimler Akademisi'nden (CAS) araştırmacılar jeolojik geçmişte dünya çapında floristik değişimler için çok önemli olduğu yakın zamanda tespit edilen Qinghai-Tibet Platosu gibi bazı kilit bölgelerde Podocarpium'un çeşitliliğini ve biyocoğrafi geçmişini çözmeyi umuyor.

İngiliz üniversiteleriyle işbirliği yapan araştırmacılar, Qinghai-Tibet Platosu'nun orta kesiminde geç Eosen'den kalma Podocarpium kabuklarının fosilini keşfetti. Bu keşif, Podocarpium'un geç Eosen'de Tibet'in orta kesiminde mevcut olduğunu gösteriyor. Önceki fosil kayıtlarıyla birlikte bu keşif, Podocarpium'un Doğu Asya'da ortaya çıkmış olabileceğini, geç Eosen'de Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin orta vadisine göç etmiş ve ardından batıya doğru Avrupa'ya yayılmış olabileceğini gösteriyor. CAS'a göre, türün jeolojik zamandaki dağılım modeli, küresel iklim değişikliğinin tarihi ile yakından ilişkili bulunuyor. Araştırma makalesine göre bu bulgu, şu anda Qinghai-Tibet Platosu'nun orta kesiminin Paleojen floristik değişimi için küresel olarak önemli bir merkez olduğu fikrini destekliyor.