Çin, Kurumsal İnovasyonu Artırmak İçin Eylem Planı Yayınladı - Son Dakika
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Çin, Kurumsal İnovasyonu Artırmak İçin Eylem Planı Yayınladı

16.08.2022 12:16
Çin, Kurumsal İnovasyonu Artırmak İçin Eylem Planı Yayınladı

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililer Pazartesi günü işletmelerin teknoloji-inovasyon kapasitesine canlılık sağlamak için bir eylem planı yayınladı.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililer Pazartesi günü işletmelerin teknoloji-inovasyon kapasitesine canlılık sağlamak için bir eylem planı yayınladı. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan 2022-2023 eylem planında 10 alanda alınacak destekleyici önlemler belirtiliyor. Bunlardan biri, işletmelerin ülkenin bilim-teknoloji inovasyon karar alma süreçlerine düzenli olarak katılmaları için bir mekanizma oluşturulması. Planda ayrıca, öncü temel araştırmalarda işletmeleri desteklemek için vergi teşviklerinin uygulanması da taahhüt ediliyor. Plan aynı zamanda kurumsal yenilik ve bilim-teknoloji kaynaklarına ve uygulama senaryolarına daha fazla kurumsal erişim için finansal destek, örneğin girişim sermayesi oluşturulması çağrısında bulunuyor. Uluslararası işbirliğini kolaylaştırmak için denizaşırı bilim-teknoloji yenilik merkezleri ve denizaşırı girişimcilik merkezleri inşa etmenin işletmelere sağlayacağı desteğin de vurgulandığı eylem planına göre, yabancı sermayeli Ar-Ge kuruluşları devlet bilim-teknoloji projelerine katılmaya teşvik ediliyor.

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Kaynak: Xinhua

Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kurumsal İnovasyonu Artırmak İçin Eylem Planı Yayınladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin, Kurumsal İnovasyonu Artırmak İçin Eylem Planı Yayınladı - Son Dakika
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