BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunu izleyen basın mensupları, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Açılış Oturumunu Basın Ordusu İzledi - Son Dakika
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