Xi, Ulusal Savunma ve Askeriyenin Daha da Modernize Edilmesine Vurgu Yaptı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü yaptığı konuşmada, Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2027'deki yüzüncü yılı hedeflerine ulaşmanın ve halkın silahlı kuvvetlerini dünya standartlarına daha hızlı bir şekilde çıkarmanın her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek için stratejik görevler arasında bulunduğunu söyledi.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Her zaman partinin emrine uymalarını sağlamak amacıyla halkın silahlı kuvvetlerinde parti yapısını güçlendireceğiz" dedi.

Xi Jinping, partinin Çin Merkezi Askeri Komisyonu başkanına ait olan nihai sorumluluk sisteminin uygulanmasına dair kurum ve mekanizmaları geliştireceğini kaydetti.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, ÇKP'nin halkın silahlı kuvvetlerindeki parti örgütlerini güçlendireceğini, ordunun siyasi çalışmasını geliştirmek amacıyla düzenli faaliyetler yürüteceğini ve kurumlar oluşturacağını ve orduda yönetimi geliştirmek, disiplini uygulamak ve yolsuzlukla mücadele etmek için aralıksız çabalar göstereceğini ifade etti.

Xi, ÇKP'nin her alanda asker eğitimini yoğunlaştıracağını ve savaşa hazırlık durumunu artıracağını, her yönden askeri yönetimi güçlendireceğini, entegre ulusal stratejileri ve stratejik yetenekleri sağlamlaştıracağını ve geliştireceğini söyledi.