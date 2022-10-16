Xi: Çin, Yeni Kalkınma Modeli Yaratmayı Hızlandıracak ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çalışacak - Son Dakika
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Xi: Çin, Yeni Kalkınma Modeli Yaratmayı Hızlandıracak ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çalışacak

16.10.2022 12:24
Xi: Çin, Yeni Kalkınma Modeli Yaratmayı Hızlandıracak ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çalışacak

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı konuşmada, Çin'in yeni bir kalkınma modeli yaratmayı hızlandıracağını ve yüksek kaliteli kalkınmayı sürdüreceğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı konuşmada, Çin'in yeni bir kalkınma modeli yaratmayı hızlandıracağını ve yüksek kaliteli kalkınmayı sürdüreceğini söyledi.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda sunduğu raporda, "Her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmek için her şeyden önce yüksek kaliteli kalkınmayı gerçekleştirmeye çalışmalıyız" ifadelerini kulandı.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, "Yeni kalkınma felsefesini tüm cephelerde harfiyen ve inanarak uygulamalı, sosyalist pazar ekonomisini geliştirmek için reformlara devam etmeli, yüksek standartlı dışa açılmayı teşvik etmeli ve yurt içi ekonomiye odaklanan ve yurt içi ve uluslararası ekonomik akışlar arasında olumlu etkileşime önem veren yeni bir kalkınma modelini güçlendirmeye yönelik çabaları hızlandırmalıyız" dedi.

Xi, Çin'in, iç talebi genişletme stratejisinin uygulanmasının arz yönlü yapısal reformu derinleştirme çabalarıyla bütünleştirilmesini sağlayacağını söyledi. Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkarken yurt içi ekonominin dinamizmi ve güvenilirliğinin artırılması için de çaba gösterilecek.

Xi, ülkenin modernize edilmiş bir ekonomi inşa etmek için daha hızlı hareket edeceğini söyledi.

Xi Çin'in, ekonomik üretimi etkin bir şekilde üst düzeye çıkarmak ve uygun şekilde genişletmek için toplam faktör verimliliğini artıracağını, endüstriyel ve tedarik zincirlerini daha dayanıklı ve güvenli hale getireceğini, entegre kentsel-kırsal kalkınmayı ve koordineli bölgesel kalkınmayı teşvik edeceğini kaydetti.

Xi, yüksek standartlı bir sosyalist piyasa ekonomisi oluşturmak için çaba gösterileceğini söyledi ve şöyle devam etti: "Piyasanın kaynak dağılımında belirleyici rol oynadığını ve hükümetin rolünü daha iyi oynadığını görmek için çalışacağız."

Xi, endüstriyel sistemin yeni sanayileşmeyi ilerletmek ve Çin'in imalat, ürün kalitesi, havacılık, ulaşım, siber alan ve dijital gelişmedeki gücünü artırmak için alınacak önlemlerle modernize edileceğini belirtti.

Xi, Çin'in, kırsalda genel bir yeniden canlanmayı ileriye taşımak için tarımsal ve kırsal kalkınmaya öncelik vermeye, yoksulluğun azaltılmasındaki başarıları pekiştirip genişletmeye ve tüm cephelerde gıda güvenliğinin temellerini güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Xi, Çin'in koordineli bölgesel kalkınma stratejisini, başlıca bölgesel stratejileri, işlevsel imar planlaması stratejisini ve yeni kentleşme stratejisini bütün yönleriyle uygulayacağını söyledi.

Yüksek standartlı açılımın da ilerletileceğini belirten Xi, Çin'in kurallar, düzenlemeler, yönetim ve standartlarla ilgili kurumsal açılımı istikrarlı bir şekilde genişleteceğini, ticaret gücünü artıracağını ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli gelişimini teşvik edeceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi: Çin, Yeni Kalkınma Modeli Yaratmayı Hızlandıracak ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çalışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi: Çin, Yeni Kalkınma Modeli Yaratmayı Hızlandıracak ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çalışacak - Son Dakika
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