Xi, Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi Hazırlık Toplantısına Başkanlık Etti

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 15 Ekim'de düzenlenen hazırlık toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne seçilen 2 bin 379 delegenin 2 bin 310'u ve özel olarak davet edilen konuklar katıldı.

Toplantıya katılanlar delege yeterlik komitesinin 22 üyesiyle, kongre başkanlık heyetinin 243 üyesinden oluşan listeleri onayladı. Wang Huning'in kongrede genel sekreter olarak görev yapması kabul edildi. Kongre sekreterliğinin kuruluş ve görevleri de onaylandı.

Toplantıda, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin gündemi de belirlendi. Delegelerin ÇKP'nin 19. Merkez Komitesi'nin raporunu dinleyip incelemeleri, 19. Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu'nun çalışma raporunu incelemeleri, parti tüzüğünde bir değişikliği değerlendirip kabul etmeleri ve ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi ile ÇKP'nin 20. Disiplin Denetleme Merkezi Komisyonu'nu seçmeleri bekleniyor.