Xi, Modernizasyon Hamlesinde Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Yeteneğin Rolünün Altını Çizdi - Son Dakika
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Xi, Modernizasyon Hamlesinde Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Yeteneğin Rolünün Altını Çizdi

16.10.2022 15:54
Xi, Modernizasyon Hamlesinde Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Yeteneğin Rolünün Altını Çizdi

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı konuşmada, Çin'in bilim ve eğitim yoluyla güçlendirilmesi ve modernizasyon hamlesi için güçlü bir işgücü geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı konuşmada, Çin'in bilim ve eğitim yoluyla güçlendirilmesi ve modernizasyon hamlesi için güçlü bir işgücü geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda sunduğu raporda Xi, eğitim, bilim ve teknolojinin ve insan kaynaklarının her açıdan modern bir sosyalist ülke kurmanın temel ve stratejik dayanakları olduğunu söyledi.

"Bilim ve teknolojiyi ana üretim gücümüz, yeteneği ana kaynağımız ve inovasyonu büyümenin ana itici gücü olarak görmeliyiz" ifadelerini kullanan Xi şöyle devam etti: "Kalkınmada yeni alanlar ve yeni sahalar açacağız ve yeni büyüme faktörlerini ve yeni güçlü yönleri istikrarlı biçimde geliştireceğiz."

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, eğitimi halkın beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirmek için Çin'in, yüksek kaliteli eğitim sistemi inşa etmek, öğrencilerin çok yönlü gelişimini ileriye taşımak ve eğitimde eşitliği teşvik etmek için daha hızlı hareket edeceğini söyledi.

Bilimsel ve teknolojik inovasyon sisteminin de iyileştirileceğini belirten Xi, inovasyon Çin'in modernizasyon hamlesinin merkezinde olmaya devam ederken, açık ve küresel alanda rekabetçi bir inovasyon ekosistemi oluşturulacağını söyledi.

Xi, Çin'in bilim ve teknolojide daha fazla özgüven ve güç kazanmak için, inovasyon odaklı kalkınma stratejisinin uygulanmasını hızlandıracağını belirtti.

Xi, ülkenin yetenek ve inovasyon için dünya merkezlerini daha hızlı bir şekilde inşa etmeye yönelik tedbirler öngören işgücü geliştirme stratejisini de uygulayacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Modernizasyon Hamlesinde Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Yeteneğin Rolünün Altını Çizdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Modernizasyon Hamlesinde Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Yeteneğin Rolünün Altını Çizdi - Son Dakika
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