Xi Halkın Refahını İyileştirme Sözü Verdi - Son Dakika
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Xi Halkın Refahını İyileştirme Sözü Verdi

16.10.2022 16:44
Xi Halkın Refahını İyileştirme Sözü Verdi

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, halkın refahını iyileştirme ve yaşam kalitesini yükseltme sözü verdi.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Pazar günü ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, halkın refahını iyileştirme ve yaşam kalitesini yükseltme sözü verdi.

Xi, "Bu ülke halkın kendisidir, halk da bu ülkenin kendisi. ÇKP, Halk Cumhuriyeti'ni kurmak ve geliştirmek için mücadelede halka önderlik ettiğinden gerçekten halkın kalbini kazanmak için mücadele ediyor" dedi.

Yönetimin temel ilkesinin halka fayda sağlamak olduğunu söyleyen Xi, halkın refahı için çalışmanın partinin kamu yararına hizmet etme ve halk için yönetim uygulama taahhüdünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Xi, "Kalkınma sürecinde halkın refahını sağlamalı, iyileştirmeli ve daha iyi bir yaşam için halkın isteklerini karşılamak amacıyla herkesi birlikte çok çalışmaya teşvik etmeliyiz" dedi.

Xi'nin açıklamalarına göre ÇKP halkı en çok ilgilendiren acil öneme sahip zorlukları ve sorunları çözmek, kamu hizmeti standartlarını yükseltmek ve kamu hizmetlerini daha dengeli ve erişilebilir kılmak amacıyla temel kamu hizmeti sistemini geliştirmek ve böylece ortak refahın yükseltilmesinde sağlam ilerleme sağlamak için çok çalışacak.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, Çin'in gelir dağılımı sistemini iyileştireceğini söyledi.

"Daha fazla işe daha fazla ücret ödenmesini sağlayacak ve insanları çok çalışarak refaha ulaşmaya teşvik edeceğiz" diyen Xi, "Fırsat eşitliğini destekleyeceğiz, düşük gelirlilerin gelirlerini artıracağız ve orta gelir grubunun büyüklüğünü artıracağız" ifadelerini kullandı.

Xi, Çin'in iş bulmakta ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayanlara yardım etmek amacıyla daha fazlasını yapacağını, sosyal sigorta programlarının kapsamını genişleterek sosyal güvenlik sistemini iyileştireceğini söyledi.

Xi, ülkenin hem konut kiralamayı hem de satın almayı destekleyen çok sayıda tedarikçi ve çeşitli destek kanallarını içeren bir konut sistemi oluşturmak amacıyla daha hızlı harekete geçeceğini söyledi.

Xi, Çin'in Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni geliştirmek amacıyla, doğum oranlarını artırmak, nüfusun yaşlanmasına yanıt olarak proaktif bir ulusal strateji izlemek ve geleneksel Çin tıbbının korunmasını ve yenilikçi gelişimini desteklemek amacıyla bir politika sistemi oluşturacağını kaydetti.

Xi, halk sağlığı sisteminin iyileştirileceğini; salgın önleme, kontrol ve tedavi için güçlendirilmiş sistemlerin yanı sıra önemli bulaşıcı hastalıkları etkin bir şekilde kontrol altına almak için tedavi ve acil durum müdahale kapasitesinin artırılacağını ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Halkın Refahını İyileştirme Sözü Verdi - Son Dakika

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