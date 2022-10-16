Xi: Marksizmi Çin Bağlamına ve Zamanın İhtiyaçlarına Uyarlamak İçin Yeni Sayfalar Açmalıyız

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı konuşmada, Marksizmi Çin'in şartlarına ve günün ihtiyaçlarına uyarlamada yeni sayfalar açmaya devam etmenin bugünün Çin Komünistlerinin çok ciddi bir tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Xi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Deneyimlerimiz bize, esasen Partimizin ve Çin özelliklerine sahip sosyalizmin başarısını, özellikle Çin bağlamına ve zamanın ihtiyaçlarına uyarlandığında Marksizm'in iyi sonuç verdiği gerçeğine borçlu olduğumuzu gösterdi" dedi.

Xi, "Marksizm, Partimizin ve ülkemizin üzerine kurulduğu ve geliştiği temel yol gösterici ideolojidir" dedi.

Xi, ÇKP'nin, 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana, teorik araştırmalar ve yenilikler yapma cesareti göstererek, tümüyle yeni bir bakış açısına sahip olduğunu ve bir komünist parti yönetiminin temelinde yer alan yasalar, sosyalizmin gelişimi ve insan topluluklarının evrimi konusundaki anlayışını derinleştirdiğini söyledi.

Xi, "Parti, Yeni Bir Çağ için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Düşünce'de kapsanan büyük teorik yeniliklere ulaştı" dedi.

Xi şöyle devam etti: "Bu teorinin ana unsurları, 19. ÇKP Ulusal Kongresi'nde ve 19. Parti Merkez Komitesi'nin 6. Genel Kurul Toplantısında dile getirilen 10 onaylama, 14 bağlı kalma ve 13 başarı alanında özetlenmiştir. Bunlara uzun vadede bağlı kalmalıyız ve zenginleşmeye ve gelişmeye devam etmeliyiz" dedi.

Xi, Partinin, pratik deneyim temelinde teorik yeniliği ilerletmeye devam etmek için her şeyden önce, Yeni Bir Çağ için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Düşünce'nin dünya görüşüne ve metodolojisine iyi hakim olması, onun duruşuna, görüşlerine ve yöntemlerine bağlı kalması ve ondan iyi bir şekilde yararlanması gerektiğini söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi, "İnsanları ön planda tutmalı, özgüveni korumalı ve kendi ayakları üzerinde durmalı, temel ilkelere sahip çıkmalı ve çığır açmalı, sorun odaklı bir yaklaşım benimsemeli, sistem düşüncesini uygulamalı ve küresel bir vizyonu sürdürmeliyiz" dedi.