Xi, Modern Sosyalist Çin'in Ana İlkelerini Sıraladı - Son Dakika
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Xi, Modern Sosyalist Çin'in Ana İlkelerini Sıraladı

16.10.2022 19:14
Xi, Modern Sosyalist Çin'in Ana İlkelerini Sıraladı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü her açıdan modern bir sosyalist Çin inşa etmenin büyük ve zorlu gayretinde ana ilkeleri sıraladı.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü her açıdan modern bir sosyalist Çin inşa etmenin büyük ve zorlu gayretinde ana ilkeleri sıraladı.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda sunulan bir raporda Xi, "Önümüzdeki yolculukta, Parti'nin genel liderliğini desteklemeye ve güçlendirmeye, Çin'e özgü niteliklere sahip sosyalizmin yolunu izlemeye, insan odaklı kalkınma felsefesini uygulamaya, reformu derinleştirmeye ve dışa açılmaya bağlı kalmanın yanı sıra mücadele ruhunu ileriye taşımaya ilişkin ana ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız" dedi.

Xi, "Geleceğimiz parlak ancak hala gidecek çok yolumuz var" dedi.

Rapora göre Çin, stratejik fırsatların, risklerin ve zorlukların eşzamanlı ortaya çıktığı, belirsizliklerin ve öngörülmez etmenlerin belirdiği bir döneme girdi.

Çok sayıda "siyah kuğu" ve "gri gergedan" olaylarının her an ortaya çıkabileceği uyarısında bulunulan raporda, ÇKP üyelerinden "olası tehlikelere karşı daha dikkatli, en kötü senaryoların üstesinden gelmeye hazırlıklı ve sert rüzgarlar, dalgalı sular ve hatta tehlikeli fırtınalara hazır olmaları" istendi.

Xi, "Tüm Parti içinde ve Çin halkında daha sağlam bir amaç, metanet ve kendine inanç duygusu geliştirmeliyiz ki yanılgılara kapılmayalım, korkutmayla caydırılmayalım veya baskıyla yılmayalım" diye konuştu.

Xi, Parti'yi engelleri ve zorlukları doğrudan aşmaya, hem kalkınmayı hem de güvenliği sağlamaya ve önümüzdeki yoldaki sıkıntıların ve zorlukların üstesinden gelmek için zihinsel ve fiziksel olarak büyük gayret göstermeye çağırdı.

Xi, "Davamıza yeni ufuklar açmak için yılmaz savaşçı ruhumuzu kullanalım" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Modern Sosyalist Çin'in Ana İlkelerini Sıraladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Xi, Modern Sosyalist Çin'in Ana İlkelerini Sıraladı - Son Dakika
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