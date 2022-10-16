Xi, Tek Ülke, İki Sistem Politikasının Korunması ve Geliştirilmesinin Önemine İşaret Etti - Son Dakika
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Xi, Tek Ülke, İki Sistem Politikasının Korunması ve Geliştirilmesinin Önemine İşaret Etti

16.10.2022 19:34
Xi, Tek Ülke, İki Sistem Politikasının Korunması ve Geliştirilmesinin Önemine İşaret Etti

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günkü konuşmasında, Tek Ülke, İki Sistem politikasının korunması ve geliştirilmesinin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günkü konuşmasında, Tek Ülke, İki Sistem politikasının korunması ve geliştirilmesinin önemini vurguladı.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin açılış oturumunda sunulan raporda Xi, "Tek Ülke, İki Sistem politikası, Çin özelliklerini taşıyan sosyalizmin büyük bir yeniliğidir. Bu politikanın, ana vatana dönüşleri sonrasında Hong Kong ve Makao'da sürekli refah ve istikrarın sağlanmasına yönelik en iyi kurumsal düzenleme olduğu ispatlandı" dedi.

Xi, "Bu politika uzun vadeli olarak uygulanmalı" dedi.

Xi, "Hong Kong halkının Hong Kong'u ve Makao halkının Makao'yu yüksek dereceye sahip özerklikle yönettiği Tek Ülke, İki Sistem politikasını tam anlamıyla, sadakat ve kararlılıkla uygulayacağız. Hong Kong ve Makao'da hukuka dayalı yönetişime bağlı kalacağız" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, "Merkezi hükümetin iki bölge üzerindeki genel yargı yetkisini kullanmasını sağlayacağız. Hong Kong ve Makao'nun vatanseverler tarafından yönetildiğine tanık olacağız" dedi.

Xi, "Hong Kong ve Makao'yu ekonomilerini büyütmede, halkının yaşam koşullarını iyileştirmede, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki köklü sorun ve problemleri çözmelerinde destekleyeceğiz, ayrıca iki özel idari bölgede uzun vadeli refah ve istikrarı teşvik edeceğiz" dedi.

Xi, "Hong Kong ve Makao'yu, kendilerini Çin'in genel kalkınmasına daha iyi entegre etmeleri ve ulusal modernleşmenin gerçekleşmesinde daha büyük rol oynamaları konusunda destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Raporda, "Gerek merkezi hükümetin genel yetki alanını gerekse özel idari bölgelerde yüksek derecede özerkliği sağlayacağız" ifadesi yer aldı.

Raporda, merkezi yetkililerin, Hong Kong ve Makao'daki yürütme güdümlü hükümeti destekleyecekleri ve iki bölgenin yönetici ve hükümetlerini yasalara dayalı yönetim uygulamada, genel yönetişim ve yönetim kapasitelerini artırmada, ayrıca yargı ve hukuk sistemlerini iyileştirmede destekleyecekleri belirtildi.

Raporda ayrıca, "Hong Kong ve Makao'daki daha fazla insana hem Çin'i hem de kendi bölgelerini sevmeleri, daha vatansever olmaları ve Tek Ülke, İki Sistem politikasına destek olmak için yurt içinde ve dışında daha geniş birleşik cephe oluşturmaları yönünde esin kaynağı olacağız" ifadesi yer aldı.

Raporda, "Hong Kong ve Makao'da kaos yaratmaya çalışan Çin karşıtı unsurlara sert şekilde harekete geçeceğiz. Dış güçler tarafından Hong Kong ve Makao'nun işlerine müdahaleyi önlemek ve durdurmak için kararlı adımlar atacağız" dendi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Hong Kong, Makao, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Tek Ülke, İki Sistem Politikasının Korunması ve Geliştirilmesinin Önemine İşaret Etti - Son Dakika

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