Çkp Gelecek 5 Yıl İçin Ana Hedeflerini ve Görevlerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çkp Gelecek 5 Yıl İçin Ana Hedeflerini ve Görevlerini Açıkladı

16.10.2022 14:54
Çkp Gelecek 5 Yıl İçin Ana Hedeflerini ve Görevlerini Açıkladı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP), Pazar günü başlayan ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunduğu bir raporda gelecek beş yıl için ana hedeflerini ve görevlerini açıkladı.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP), Pazar günü başlayan ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunduğu bir raporda gelecek beş yıl için ana hedeflerini ve görevlerini açıkladı.

Bu döneme dair temel hedefler ve görevler şunlar:

-- Yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı desteklemek için atılımlar yapmak; bilim ve teknolojide daha fazla kendi kaynaklarına dayanmak ve güç elde etmek; yeni bir kalkınma modeli yaratmada ve modernleştirilmiş bir ekonomi oluşturmada büyük ilerleme sağlamak;

-- Reform ve dışa açılma alanında yeni adımlar atmak; Çin'in sistemini ve yönetişim kapasitesini modernleştirmede daha da ilerleme kaydetmek; sosyalist piyasa ekonomisini daha da güçlendirmek; daha yüksek standartlı bir açık ekonomi için yeni sistemleri devreye sokmak;

-- Tam süreçli halk demokrasisinin kurumlarını, standartlarını ve prosedürlerini daha da geliştirmek; Çin özelliklerine sahip sosyalist hukuk devleti sistemini geliştirmek;

-- Halkımızın entelektüel ve kültürel yaşamlarını zenginleştirmek; Milli birlik ve beraberliği güçlendirmek ve Çin kültürünün cazibesini artırmak;

-- Kişisel gelirin temel olarak ekonomik büyümeyle paralel bir şekilde artmasını ve üretkenlikteki artışlarla ücret artışını sağlamak; temel kamu hizmetlerine çok daha adil erişim sağlamak; daha iyi pek çok katmana sahip sosyal güvenlik sistemi geliştirmek;

-- Kentsel ve kırsal yaşam alanlarını önemli ölçüde iyileştirmek; "Güzel Çin"i oluşturmak için kayda değer ilerleme kaydetmek;

-- Ulusal güvenliği daha da pekiştirmek; 2027'de Halk Kurtuluş Ordusu'nun yüzüncü yılı için hedefleri hayata geçirmek; "Barışçıl Çin"i oluşturmak için güçlü temellerle ilerleme kaydetmek;

-- Çin'in uluslararası konumunu ve etkisini daha da artırmak; Çin'in dünya genelindeki yönetişimde daha büyük rol oynamasını sağlamak.

YORUMLAR
500
Xi, Ulusal Güvenlik ve Toplumsal İstikrarı Korumanın Önemini Vurguladı Xi, Ulusal Güvenlik ve Toplumsal İstikrarı Korumanın Önemini Vurguladı Xi Halkın Refahını İyileştirme Sözü Verdi Xi Halkın Refahını İyileştirme Sözü Verdi Xi, Modernizasyon Hamlesinde Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Yeteneğin Rolünün Altını Çizdi Xi, Modernizasyon Hamlesinde Eğitim, Bilim-Teknoloji ve Yeteneğin Rolünün Altını Çizdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çkp Gelecek 5 Yıl İçin Ana Hedeflerini ve Görevlerini Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:56 Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
16:42 Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek
16:35 Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 18:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çkp Gelecek 5 Yıl İçin Ana Hedeflerini ve Görevlerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement