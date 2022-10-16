Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Açıldı - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Açıldı

16.10.2022 09:44
Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Açıldı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda açıldı, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda açıldı, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

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Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Açılış Oturumunu Basın Ordusu İzledi Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Açılış Oturumunu Basın Ordusu İzledi Çin Devlet Başkanı Cinping'den 20'nci Ulusal Kongre'de açılış konuşması Çin Devlet Başkanı Cinping'den 20'nci Ulusal Kongre'de açılış konuşması Xi: Çin, Yeni Kalkınma Modeli Yaratmayı Hızlandıracak ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çalışacak Xi: Çin, Yeni Kalkınma Modeli Yaratmayı Hızlandıracak ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çalışacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Açıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Açıldı - Son Dakika
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