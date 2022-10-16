Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Açıldı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda açıldı, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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