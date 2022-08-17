Çin, Bilimsel Okuryazarlığı Olan Vatandaşlarının Oranına İlişkin Hedefini Artırdı

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Bilim ve teknolojinin popülerliğini artırmaya yönelik yeni bir ulusal plana göre Çin, 2025 yılına kadar nüfusunun yüzde 15'inden fazlasına bilimsel okuryazarlık kazandırmayı hedefliyor. Salı günü açıklanan planda 2025 hedefi, 2020 seviyesinin 5 puan üzerinde belirlendi. Bilimsel okuryazarlığa sahip Çinli vatandaşların oranı, 2020 yılında yüzde 10,56 olarak gerçekleşmiş ve ülkenin 13. Beş Yıllık Planı'nda (2016-2020) belirlenen yüzde 10'luk hedefi aşmıştı. Bilimsel okuryazarlık; bilim tutkusu, temel bilim ve bilimsel yöntem bilgisi ve bunları analiz ve problem çözmede uygulama becerisini ifade ediyor. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı ve Çin Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından hazırlanan plana göre önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin, bilimin popülerliğinin artırılmasına yönelik çeşitlendirilmiş bir yatırım mekanizması ve daha fazla eğitim üssü geliştirmeye yönelik çalışmaları artıracak.